01:38, 27 августа 2025

Спецпосланник Трампа отказался назвать ослабевающей российскую экономику

Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика России ослабевает
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News отказался назвать ослабевающей российскую экономику.

Он не согласился с утверждением журналиста о том, что экономика дает сбой. «Я не знаю, сказал бы я так», — ответил чиновник.

Вместо этого Уиткофф перешел к объяснению позиции Трампа. По его словам, президент разочарован, поскольку не считает конфликт «своей войной», которую следует продолжать, он хочет, чтобы жертвы прекратились.

Ранее спецпосланник рассказал, что сейчас США проводят встречи по конфликту на Украине, которые в итоге могут привести к его урегулированию. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на завершение конфликта к концу 2025 года.

