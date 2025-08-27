Стало известно о попытке посетителей «Крокуса» остановить террористов

ТАСС: Посетитель «Крокуса» отправил в нокаут террориста благодаря заминке

Двое мужчин ненадолго нейтрализовали одного из террористов, напавших на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл», воспользовавшись заминкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

Информатор сообщил, что при нападении на «Крокус» в холле зала на первом этаже у одного из террористов заклинило оружие или закончились патроны в автоматическом оружии, поэтому он замешкался. В этот момент посетители предприняли попытку его остановить.

«Воспользовавшись этой заминкой, один из бежавших рядом мужчин не растерялся и схватил нападавшего за автомат, а второй отправил стрелка в нокаут с одного удара, выключив его на какое-то время и дав возможность группе людей покинуть место расправы», — сообщил источник издания.

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» забрался на дерево, уходя от погони. Растение пришлось пилить, так как «сам слезать он не хотел».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став одним из крупнейших в современной истории России. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще более 300 человек пострадали.