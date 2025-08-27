Трамп отреагировал на помолвку Тейлор Свифт

Трамп пожелал удачи обручившимся певице Тейлор Свифт и футболисту Трэвису Келси

Президент США Дональд Трамп прокомментировал помолвку певицы Тейлор Свифт и футболиста команды «Канзас Сити Чифс» Трэвису Келси. Его слова приводит Daily Mail.

Трамп отреагировал на помолвку пары во время заседания кабинета министров в Белом доме. Он назвал Келси «отличным игроком и хорошим парнем», а Свифт — «потрясающим человеком». «Я желаю им удачи», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Тейлор Свифт подтвердила помолвку с игроком в американский футбол Трэвисом Келси из команды «Канзас-Сити Чифс». 35-летняя певица подписала публикацию «ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся».

Пара встречается с 2023 года, после того как футболист пришел на выступление Свифт в рамках ее турне The Eras Tour. Концерт проходил на домашнем стадионе команды, за которую он выступает.