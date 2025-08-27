Моя страна
17:18, 27 августа 2025Моя страна

Туристы стали больше путешествовать по России

Решетников: Летом 2025 года турпоток по России вырос на восемь процентов
Алина Черненко

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Минэкономразвития прогнозируют, что летний туристический сезон 2025 года станет рекордным в России. О том, что соотечественники и иностранцы стали больше путешествовать по стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Ожидается, что с мая по сентябрь будет совершено 48 миллионов поездок по России — таким образом, турпоток вырос на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Решетников отметил, что уже первые месяцы сезона подтвердили позитивную динамику: россияне и иностранцы совершили 16,5 миллиона поездок. По словам спикера, это почти на десять процентов превышает показатели 2024-го.

Глава Минэкономразвития добавил, что кроме традиционных лидеров — Москвы, Санкт-Петербурга и побережья Черного моря — активный рост показывают Крым и Татарстан. Несмотря на временные трудности, демонстрирует увеличение потока туристов на три процента и Краснодарский край.

Кроме того, Решетников подчеркнул, что Россия становится все более привлекательным направлением для иностранцев. «Только в июне их поток вырос на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил он.

Ранее аналитики сервиса путешествий «Туту» раскрыли бюджетные направления для отдыха в России в сентябре. В список вошли Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия.

