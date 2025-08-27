Наука и техника
В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall открыл новый завод по производству боеприпасов в Германии. Предприятие, расположенное в районе Унтерлюса (земля Нижняя Саксония), стало крупнейшим заводом этого профиля в Европе, сообщает Bloomberg.

Опытное производство на заводе открыли во втором квартале 2025 года. Предприятие сможет выпускать до 350 тысяч снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.

Завод состоит из корпуса, в котором производят артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, а также площадки погрузки, комплектования и упаковки. С 2026 года на заводе планируют начать производство снарядов для реактивной артиллерии.

Строительство завода начали в 2024 году. Общий объем инвестиций может составить около 500 миллионов евро. На предприятии создадут более 500 рабочих мест.

В марте стало известно, что новый американский завод по производству патронов, который планируют достроить в 2026 году, сможет выпускать миллионы новых патронов калибра 6,8 миллиметра.

