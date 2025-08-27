Россия
11:19, 27 августа 2025Россия

В Госдуме посоветовали приготовить ежовые рукавицы пригрозившему России канцлеру ФРГ

Депутат Госдумы Белик призвал Мерца не говорить с Россией на языке ультиматумов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоит подготовить ежовые рукавицы для Владимира Зеленского вместо того, чтобы говорить с Россией на языке ультиматумов, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Мерца, который пригрозил России ужесточением санкций в случае, если встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. ЕС, по его словам, на этот случай разрабатывает дальнейшие санкции.

«Как бы не хотелось Мерцу ввести санкции, нас этим не напугаешь. Думаю, и сам Мерц уже сбился со счета этих санкций. Пусть канцлер Мерц лучше приготовит ежовые рукавицы для Зеленского, нас ими пугать не надо, иголки сломаются», — сказал депутат.

По его словам, страны ЕС хотят встречу Путина и Зеленского ради самой встречи, Москва же хочет добиться реальных результатов. Встрече должно предшествовать признание Зеленским реалий на линии фронта, добавил Белик.

На слова Мерца также отреагировал депутат Госдумы Леонид Ивлев. Он призвал канцлера ФРГ перестать угрожать России и добавил, что Мерц с трудом справился с шоком после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

