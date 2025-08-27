Мир
22:15, 27 августа 2025
Мир

В МИД Венгрии назвали главных противников мира на Украине

Сийярто: Препятствием на пути к миру на Украине являются европейские политики
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европейские политики меньше всего заинтересованы в установлении мира на Украине, они стремятся продлить конфликт, чтобы избежать ответственности. Главных противников прекращения огня назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с читателями журнала Mandiner.

«Сегодня самым серьезным препятствием на пути к миру на Украине являются европейские политики. Они не заинтересованы в мире и практически ежедневно подливают масла в огонь», — сказал он.

По его словам, европейские элиты хотят избежать ответственности за «свою ошибочную политику последних трех с половиной лет». Он подчеркнул, что в случае завершения конфликта «им придется отвечать», поэтому они стремятся продлить боевые действия.

Ранее Сийярто обвинил Евросоюз в атаке Украины на нефтепровод «Дружба». «Очень сложно представить, чтобы этот вопрос не возник между [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [председателем Европейской комиссии Урсулой] фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами», — сказал он.

