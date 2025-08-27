Интернет и СМИ
В Минпросвещения прокомментировали принудительный перевод учителей в MAX

Кравцов: Минпросвещения не будет насильно переводить учителей в MAX
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал информацию о принудительном переводе российских учителей в мессенджер MAX, опровергнув эти данные. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что [в приложении] абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные», — сказал он.

Министр также выразил надежду, что учителя и родители понимают преимущества данного мессенджера и система образования перейдет на него «максимально быстро».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал проверять тех, кто критикует мессенджер MAX, на иностранное влияние. «Не исключаю возможности, что те, кто пытается обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ», — сказал депутат.

