15:05, 27 августа 2025Россия

В Подмосковье рассмотрят проект о профилактике абортов

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Halfpoint Images / Getty Images

Мособлдума планирует рассмотреть законопроект, направленный на профилактику абортов в регионе. Об этом во время обсуждения демографических вопросов заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. Трансляция заседания доступна в группе думы во «ВКонтакте».

По его словам, документ систематизирует вопросы охраны здоровья матери и ребенка.

«Мы регулируем некоторые вопросы, которые повышают рождаемость на территории Московской области, повышают эффективность доабортного консультирования в целях снижения количества случаев искусственного прерывания беременности», — пояснил депутат.

Голубев добавил, что закон не предусматривает штрафы или иные меры наказания за склонение к аборту. Помимо того, норма закрепит, что предупреждения медиков о вероятных патологиях, которые могут возникнуть во время беременности, также не будут считаться склонением к аборту.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о появлении в России «демографического спецназа». Она пояснила, что созданный орган в правительстве займется выработкой мер для поддержки «семейноцентричности».

    Все новости