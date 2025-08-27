Спорт
21:42, 27 августа 2025Спорт

В поисках пропавшего в Босфоре российского пловца задействовали гидролокатор

Milliyet: Пропавшего в Босфоре российского пловца Свечникова ищут гидролокатором
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В поисках пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова задействовали гидролокатор. Об этом сообщает Milliyet.

По информации издания, поисковая операция продолжается. Пропавшего Свечникова ищут гидролокатором, который создает изображение морского дна на глубине до 300 метров с помощью звуковых волн. Отмечается, что устройство быстро сканирует большие площади и может использоваться в водах с сильным течением, а также в условиях нулевой видимости. Также в поисках россиянина участвуют береговая охрана и водолазы.

Ранее 27 августа один из участников заплыва через Босфор, Хаяти Шамильоглу, сообщил, что видел, как Свечников двигался в противоположную сторону от финиша. По словам мужчины, он указал на то, что россиянин сбился с пути, тот услышал его, но продолжил двигаться в выбранном направлении. После появления новостей об исчезновении пловца Шамильоглу позвонил в экстренные службы.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

