Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 27 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили западный план поддержки Украины после окончания конфликта

Депутат Швыткин: Без согласия России никаких гарантий для Украины не будет
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Россия исходит прежде всего из гарантий собственной безопасности и Украины, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после завершения боевых действий. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны и согласованной Украиной и Россией.

«Желания Украины они могут припасти для себя. Мы исходим прежде всего из гарантий безопасности Украины и России, и без согласования с нашей стороной никакие меры приняты не будут. У нас обозначена четкая позиция против любого присутствия войск стран блока НАТО, под каким бы видом они ни находились», — указал Швыткин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут участвовать в финансировании Украины. Однако он подчеркнул, что Вашингтон участвует в попытках остановить конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Задержание ФСБ готовившего теракт на аэродроме в Энгельсе попало на видео

    Получивший российский паспорт футболист «Зенита» высказался о вызове в сборную Бразилии

    Напряженное задержание вооруженного мужчины в Москве попало на видео

    В России оценили западный план поддержки Украины после окончания конфликта

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Раскрыты масштабы повреждений после атаки БПЛА на центр столицы региона России

    Актер «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублевки» избил свою мать

    Назван мотив нападения на полицейских в Москве

    В российском регионе мальчик случайно выстрелил в брата во время игры с отцовским оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости