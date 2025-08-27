Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:09, 27 августа 2025Россия

В России ответили Алиеву словами «русофобия — опасная болезнь»

Депутат Госдумы Матвеев порассуждал о русофобии после заявлений Алиева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев ответил на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева. Парламентарий в своем Telegram-канале отметил, что русофобия является опасной болезнью.

Он напомнил, что именно первые годы существования советской власти помогли Азербайджану избавиться от претензий армян на те территории, население которых в 1918 году уничтожалось при помощи турков.

По мнению парламентария, Алиев должен поблагодарить большевиков за создание азербайджанской государственности. Однако он этого никогда не сделает, считает Матвеев.

«Как и не поддержит Россию в конфликте со своей Окраиной, переформатированной в Антироссию. Русофобия — очень опасная болезнь, которая с годами только усиливается», — заключил депутат.

Ранее Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «российским вторжением» и «оккупацией». Он также заявил, что Баку поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта, назвав специальную военную операцию «российским вторжением». В свою очередь депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» назвал слова президента Азербайджана выпадом против России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    В России ответили Алиеву словами «русофобия — опасная болезнь»

    Члена общественной палаты российского региона заподозрили в педофилии

    Избитого трубой российского чиновника обвинили в пощечине ребенку и вымогательстве

    Открыт действенный способ борьбы с лейкемией

    «Крылья Советов» победили «Динамо» в серии пенальти в Кубке России

    «Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

    Друг Дроздова прокомментировал сообщения о бросивших телеведущего дочерях

    Назван лучший город для молодежи

    В «Айдаре» назвали причины разрешения на выезд с Украины мужчинам до 22 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости