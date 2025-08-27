В России ответили Алиеву словами «русофобия — опасная болезнь»

Депутат Госдумы Матвеев порассуждал о русофобии после заявлений Алиева

Депутат Госдумы Михаил Матвеев ответил на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева. Парламентарий в своем Telegram-канале отметил, что русофобия является опасной болезнью.

Он напомнил, что именно первые годы существования советской власти помогли Азербайджану избавиться от претензий армян на те территории, население которых в 1918 году уничтожалось при помощи турков.

По мнению парламентария, Алиев должен поблагодарить большевиков за создание азербайджанской государственности. Однако он этого никогда не сделает, считает Матвеев.

«Как и не поддержит Россию в конфликте со своей Окраиной, переформатированной в Антироссию. Русофобия — очень опасная болезнь, которая с годами только усиливается», — заключил депутат.

Ранее Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «российским вторжением» и «оккупацией». Он также заявил, что Баку поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта, назвав специальную военную операцию «российским вторжением». В свою очередь депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» назвал слова президента Азербайджана выпадом против России.