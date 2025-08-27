В России захотели размещать детские рисунки в алкомаркетах ради одной цели

На Урале хотят размещать детские рисунки в алкомаркетах ради борьбы с пьянством

В Свердловской области захотели размещать детские рисунки в алкогольных маркетах ради одной цели. Власти пояснили, что такая мера поможет бороться с пьянством, передает издание «Сигнал Урал».

Источник в российском регионе, знакомый с ситуацией, пояснил, что в рамках разрабатываемых стратегий по пропаганде здорового образа жизни предложили организовать конкурс детских рисунков на тему «Папа, не пей!».

Лучшие работы намерены развесить во всех сетевых алкомагазинах в Свердловской области — в назидание родителям.

Кроме того, было предложено маркировать бутылки со спиртным устрашающими фотографиями, по аналогии с табачной продукцией.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продавщица алкомаркета подралась с подростком.