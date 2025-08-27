Силовые структуры
11:36, 27 августа 2025Силовые структуры

В российском порту на прибывшем из Турции судне нашли манифест Гитлера

В порту Новороссийска у турецкого моряка изъяли автобиографию Гитлера
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AP

В Новороссийске на прибывшем из Турции судне обнаружили экстремистские книги, в том числе автобиографию идеолога и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, все книги были на турецком языке. Пять запрещенных книг, в числе которых был идеологический манифест Гитлера с его фото и нацистской символикой, оказались среди личных вещей одного из членов экипажа. Установлено, что запрещенная автобиография была напечатана в типографии Стамбула в 2018 году.

Гражданина Турции планируют привлечь к ответственности за несоблюдение запретов на ввоз товаров в Россию.

Ранее в Башкирии мулла поплатился за найденную в мечети книгу об Адольфе Гитлере.

