В российском порту на прибывшем из Турции судне нашли манифест Гитлера

В Новороссийске на прибывшем из Турции судне обнаружили экстремистские книги, в том числе автобиографию идеолога и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, все книги были на турецком языке. Пять запрещенных книг, в числе которых был идеологический манифест Гитлера с его фото и нацистской символикой, оказались среди личных вещей одного из членов экипажа. Установлено, что запрещенная автобиография была напечатана в типографии Стамбула в 2018 году.

Гражданина Турции планируют привлечь к ответственности за несоблюдение запретов на ввоз товаров в Россию.

