Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 27 августа 2025Мир

В руководстве Польши разгорелся конфликт из-за Украины

В руководстве Польши разгорелся конфликт из-за закона о помощи гражданам Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

В руководстве Польши разгорелся конфликт между правительством премьер-министра Дональда Туска и аппаратом президента Кароля Навроцкого из-за закона о помощи гражданам Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Сообщается, что после того, как министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский обвинил президента страны в поддержке России из-за его решения наложить вето на вышеупомянутый закон, спикер главы государства Рафал Лешкевич резко отреагировал на его высказывания, назвав их «безосновательными».

«Это верх манипуляций, с которыми вам следует бороться, а не оказывать им содействие», — сказал он.

Ранее Гавковский заявил, что Польша не сможет платить за спутниковый интернет Starlink для Киева из-за вето Навроцкого на закон о продлении помощи гражданам Украины. Он также призвал президента прекратить «слепо нападать на правительство во имя политической борьбы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    Путин наградил курских медиков

    В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов

    Вернувшаяся из плена мирная жительница рассказала о состоянии оставшихся на Украине курян

    В руководстве Польши разгорелся конфликт из-за Украины

    В России ответили на слова Алиева об ухудшении отношений Москвы и Баку

    Оставшийся без лица россиянин помолодел после пластики в больнице

    Разъяренный россиянин распугал детей ножницами

    Молодой россиянин услышал запрещенное в разговоре друзей и напал на них с ножом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости