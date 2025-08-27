В руководстве Польши разгорелся конфликт из-за Украины

В руководстве Польши разгорелся конфликт из-за закона о помощи гражданам Украины

В руководстве Польши разгорелся конфликт между правительством премьер-министра Дональда Туска и аппаратом президента Кароля Навроцкого из-за закона о помощи гражданам Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Сообщается, что после того, как министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский обвинил президента страны в поддержке России из-за его решения наложить вето на вышеупомянутый закон, спикер главы государства Рафал Лешкевич резко отреагировал на его высказывания, назвав их «безосновательными».

«Это верх манипуляций, с которыми вам следует бороться, а не оказывать им содействие», — сказал он.

Ранее Гавковский заявил, что Польша не сможет платить за спутниковый интернет Starlink для Киева из-за вето Навроцкого на закон о продлении помощи гражданам Украины. Он также призвал президента прекратить «слепо нападать на правительство во имя политической борьбы».