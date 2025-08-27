Мир
21:38, 27 августа 2025Мир

В США оценили влияние украинского «чудо-оружия» на ход конфликта

NI: Украинская ракета «Фламинго» не сможет повлиять на ход конфликта
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинская ракета «Фламинго» не сможет изменить ход конфликта на Украине. Так влияние нового «чудо-оружия» Киева оценило американское издание The National Interest (NI).

«Она не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле. Ракеты большой дальности не решат проблему нехватки личного состава», — указано в сообщении.

Отмечается, что именно нехватка людей в украинской армии является проблемой, которая может положить конец боевым действиям. В статье отдельно подчеркивается, что Украине стоит начать переговоры с Россией, «пока не все потеряно».

Ранее журнал The Economist поставил под сомнение характеристики новой украинской крылатой ракеты «Фламинго». Утверждается, что разработка выглядит слишком поспешной и идеально совпадает с потребностями Киева, что вызывает вопросы о ее реальности.

