В реальности украинской ракеты «Фламинго» усомнились

Украинскую ракету «Фламинго» назвали слишком хорошей, чтобы быть правдой

Журнал The Economist поставил под сомнение характеристики новой украинской крылатой ракеты «Фламинго», о разработке которой ранее заявил Киев. По словам издания, разработка выглядит слишком быстрой и идеально совпадает с потребностями ВСУ, что вызывает вопросы о ее реальности.

О дальности ракеты в три тысячи километров 21 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также был анонсирован запуск ее серийного производства.

Украинское издание Defence Express обращало внимание, что «Фламинго» по внешнему виду и заявленным параметрам напоминает британскую ракету FP-5, впервые показанную на выставке IDEX-2025 в ОАЭ. Эта модель разработана компанией Milanion Group, которая ранее сотрудничала с Украиной.

По информации источника, FP-5 может находиться в воздухе более четырех часов, развивать скорость до 950 километров в час, крейсировать на 850–900 километров в час. Она также имеет размах крыла шесть метров и весит около шести тонн, из которых тонна приходится на боевую часть.

The Economist отмечает, что украинский проект во многом схож с FP-5. Разработчиком «Фламинго» официально названа компания Fire Point, но неизвестно, связана ли она с британцами. Журнал уточняет, что корпус ракеты выполнен из стекловолокна, а двигатель представляет собой турбореактивный АИ-25, производимый запорожским «Мотор Сич».

Стоимость одного изделия заявлена меньше миллиона евро. По словам представителей Fire Point, на разработку — от идеи до готового образца — ушло девять месяцев. Вдохновением для инженеров стали исторические модели, включая немецкую «Фау-1».

Один из чиновников, курирующих проект, в разговоре с журналистами признался: «Я поначалу очень скептически относился к этому, но когда увидел ракеты, был потрясен».

Как утверждает компания, сейчас собирают одну ракету в день, в будущем планируют выпускать до семи. Часть деталей может производиться за границей, однако, как заявляют в Fire Point, более 90 процентов финальной сборки проходит на секретных украинских предприятиях.

