В США призвали не ограничивать обсуждение конфликта на Украине территориальными вопросами

Уиткофф: Урегулирование вокруг Украины сложнее территориальных вопросов

Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине не ограничивается территориальными вопросами, она гораздо сложнее. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в беседе с Fox News.

«Они [Киев] дали понять, что решение сложнее, чем просто отдать территории», — сказал чиновник. Он пояснил, что нужно также решить вопрос предоставления гарантий безопасности — Украине нужно знать, какой тип таких гарантий она получит.

Кроме того, подчеркнул Уиткофф, окончательное решение по поводу урегулирования в любом случае будет принимать Киев.

Ранее Уиткофф сообщил, что в США допускают встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.