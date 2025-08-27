Мир
01:58, 27 августа 2025Мир

В США призвали не ограничивать обсуждение конфликта на Украине территориальными вопросами

Уиткофф: Урегулирование вокруг Украины сложнее территориальных вопросов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине не ограничивается территориальными вопросами, она гораздо сложнее. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в беседе с Fox News.

«Они [Киев] дали понять, что решение сложнее, чем просто отдать территории», — сказал чиновник. Он пояснил, что нужно также решить вопрос предоставления гарантий безопасности — Украине нужно знать, какой тип таких гарантий она получит.

Кроме того, подчеркнул Уиткофф, окончательное решение по поводу урегулирования в любом случае будет принимать Киев.

Ранее Уиткофф сообщил, что в США допускают встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Все новости