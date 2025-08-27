В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников

«Известия»: В войсках РХБЗ создали подразделения БПЛА для маскировки

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создали в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

БПЛА используют для РХБ-разведки, наблюдения за местностью и постановки аэрозольной маскировки объектов. Также дроны применяют в ходе обработки техники и личного состава.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что беспилотники будут особенно полезны при постановке помех и разведке загрязненных участков. «Причем они позволяют сделать замеры дистанционно, не подвергая опасности людей. Немаловажно и то, что дроны гораздо дешевле традиционных машин РХБЗ. Это позволит быстро нарастить их количество в войсках», — сказал он.

Эксперт допустил, что в ближайшем будущем большинство задач, которые выполняют войска РХБЗ, будут решать при помощи роботизированных комплексов.

В марте американское издание Forbes писало, что Вооруженные силы России начали применять FPV-дроны с дымовыми шашками для маскировки наступающих бойцов в Запорожской области.