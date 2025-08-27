Россия
Военкоры отреагировали на нападение мигранта на полицейских в Москве

Военкор Стешин: Полицейские опасались стрелять в напавшего на них мигранта
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В России отреагировали на нападение мигранта на полицейских в Москве. Свое мнение о случившемся высказал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в Telegram.

27 августа было опубликовано видео, на котором бородатый мужчина напал на сотрудников полиции. В Следственном комитете пояснили, что речь идет о гражданине иностранного государства.

Стешин обратил внимание, что правоохранители не пытались использовать огнестрельное оружие, хотя оно у них было (это заметно на видео). Такое поведение силовиков он объяснил опасениями, связанными с последствиями стрельбы. Сотрудники «знают, что за ликвидацию ублюдка честного и смелого мента будут мурыжить до талого и, возможно, вышвырнут без пенсии на гражданку», утверждает журналист.

Кроме того, в этом случае может подняться «вой вселенский, рассказы о примерном семьянинстве», добавил Стешин.

Прокомментировал ситуацию и автор Telegram-канала «Архангел спецназа», преимущественно освещающего военную тематику. «Разве при угрозе жизни не должны применять табельное оружие?» — поинтересовался он.

Автор Telegram-канала «Два майора» также предположил, что полицейские не стали применять огнестрельное оружие из опасений «последующих разборок». «Россия точно бы ничего не потеряла, если бы это животное просто бы пристрелили», — заключил он.

Тем временем после нападения на сотрудников полиции в Москве возбуждено уголовное дело. Расследование в отношении иностранца ведется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Его повезли на допрос.

