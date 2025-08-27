Военкоры показали переданный Украине из Словакии полосатый МиГ-29

Словакия передала Украине полосатый МиГ-29UBS

Военкоры канала «Военный Осведомитель» показали переданный Украине из Словакии полосатый МиГ-29UBS.

На кадрах снят истребитель в бежево-коричневых тонах с нарисованными темными полосками. Автор публикации напомнил, что в начале 2023 года Словакия передала Воздушным силам ВСУ 13 истребителей МиГ-29.

В марте 2023 года глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) четырех истребителей МиГ-29 и пообещал передать Киеву еще больше техники. Минобороны страны позднее сообщило о передаче Украине 13 истребителей МиГ. Новое правительство Словакии сочло подобные действия актом саботажа и заподозрило Надя в госизмене.