Военкоры показали переданный Украине из Словакии полосатый МиГ-29

Словакия передала Украине полосатый МиГ-29UBS
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военкоры канала «Военный Осведомитель» показали переданный Украине из Словакии полосатый МиГ-29UBS.

На кадрах снят истребитель в бежево-коричневых тонах с нарисованными темными полосками. Автор публикации напомнил, что в начале 2023 года Словакия передала Воздушным силам ВСУ 13 истребителей МиГ-29.

В марте 2023 года глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) четырех истребителей МиГ-29 и пообещал передать Киеву еще больше техники. Минобороны страны позднее сообщило о передаче Украине 13 истребителей МиГ. Новое правительство Словакии сочло подобные действия актом саботажа и заподозрило Надя в госизмене.

