Забота о себе
12:27, 27 августа 2025Забота о себе

Врач назвала отличительные признаки сердечного приступа у женщин

Терапевт Кришан: У женщин чаще случаются скрытые сердечные приступы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сердечный приступ у женщин часто протекает иначе, чем у мужчин, заявила врач-терапевт Пунам Кришан. Отличительные признаки зтого опасного заболевания у женщин она назвала изданию Daily Mirror.

«Когда речь заходит о сердечном приступе, в голове возникает одна и та же картина: мужчина хватается за середину груди, боль отдает в руку и он падает. На самом деле это не так», — утверждает Кришан. По ее словам, инфаркт имеет очень разнообразную симптоматику и не всегда она очевидна и ярко выражена.

По словам врача, например, у женщин чаще случаются скрытые инфаркты, которые легко перепутать с обычным недомоганием. Также у них может появиться легкая боль в груди, в шее, челюсти или в верхней части спины. Еще одним характерным симптомом может стать холодный пот или просто тревожное ощущение, что что-то не так.

Кришан подчеркнула, что слабая выраженность симптомов не означает, что повреждения сердечной мышцы после инфаркта тоже будут легкими. В связи с этим она призвала не игнорировать недомогания и при необъяснимом ухудшении самочувствия пройти обследование.

Ранее кардиолог Азамат Баймуканов предупредил о коварстве сердечных патологий. По его словам, даже серьезные заболевания могут годами протекать незаметно для человека.

