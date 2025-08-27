Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист умер в возрасте 39 лет

Бывший регбист сборной Новой Зеландии Шейн Кристи умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The Independent.

Тело спортсмена обнаружили полицейские в его доме в городе Нельсон. Причины смерти не уточняются, правоохранители отказались давать комментарии.

Кристи завершил карьеру в 2018 году в возрасте 32 лет. Он жаловался на проблемы со здоровьем из-за многочисленных сотрясений мозга. Регбист также обещал передать свой мозг после смерти ученым для изучения.

Кристи на протяжении карьеры играл за несколько новозеландских клубов. В составе сборной Новой Зеландии спортсмен в 2011 году выиграл Мировую серию в регби-7.