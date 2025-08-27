Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
16:15 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Завтра
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
Сегодня
18:30 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
Сегодня
20:45 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
12:28, 27 августа 2025Спорт

Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист умер в возрасте 39 лет

Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист Кристи умер в возрасте 39 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Martin Hunter / Getty Images

Бывший регбист сборной Новой Зеландии Шейн Кристи умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The Independent.

Тело спортсмена обнаружили полицейские в его доме в городе Нельсон. Причины смерти не уточняются, правоохранители отказались давать комментарии.

Кристи завершил карьеру в 2018 году в возрасте 32 лет. Он жаловался на проблемы со здоровьем из-за многочисленных сотрясений мозга. Регбист также обещал передать свой мозг после смерти ученым для изучения.

Кристи на протяжении карьеры играл за несколько новозеландских клубов. В составе сборной Новой Зеландии спортсмен в 2011 году выиграл Мировую серию в регби-7.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости