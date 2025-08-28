Аналитик допустил выход США из процесса урегулирования по Украине

Аналитик Хазыр: США могут выйти из процесса урегулирования по Украине

Соединенные Штаты больше не хотят финансировать Украину в конфликте с Россией и могут выйти из процесса урегулирования. Такую возможность в разговоре с РИА Новости допустил турецкий аналитик Умит Назми Хазыр.

Он отметил, что администрация американского президента Дональда Трампа перекладывает финансовое бремя на Евросоюз и Великобританию. «США продают своим западным союзникам оружие и военное оборудование на миллиарды долларов. Трамп уже заявил, что "финансовое бремя войны в Украине теперь полностью перешло на союзников по НАТО"», — рассказал Хазыр. Таким образом, в случае дальнейшего продолжения конфликта США не понесут убытки, добавил аналитик.

Хазыр также выразил мнение, что в случае, если встреча российского лидера Владимира Путина и с Владимиром Зеленским не состоится в сроки, на которые рассчитывает Трамп, США могут выйти из процесса урегулирования по Украине. «Я не думаю, что встреча Путина и Зеленского состоится в ближайшее время. Потому что для этого нет условий», — объяснил он.

Ранее Зеленский заявил, что бывший глава США Джо Байден не смог закончить конфликт на Украине, но выразил уверенность, что действующему президенту Дональду Трампу удастся это сделать.