Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 28 августа 2025Мир

Аналитик допустил выход США из процесса урегулирования по Украине

Аналитик Хазыр: США могут выйти из процесса урегулирования по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Foster / Unsplash

Соединенные Штаты больше не хотят финансировать Украину в конфликте с Россией и могут выйти из процесса урегулирования. Такую возможность в разговоре с РИА Новости допустил турецкий аналитик Умит Назми Хазыр.

Он отметил, что администрация американского президента Дональда Трампа перекладывает финансовое бремя на Евросоюз и Великобританию. «США продают своим западным союзникам оружие и военное оборудование на миллиарды долларов. Трамп уже заявил, что "финансовое бремя войны в Украине теперь полностью перешло на союзников по НАТО"», — рассказал Хазыр. Таким образом, в случае дальнейшего продолжения конфликта США не понесут убытки, добавил аналитик.

Хазыр также выразил мнение, что в случае, если встреча российского лидера Владимира Путина и с Владимиром Зеленским не состоится в сроки, на которые рассчитывает Трамп, США могут выйти из процесса урегулирования по Украине. «Я не думаю, что встреча Путина и Зеленского состоится в ближайшее время. Потому что для этого нет условий», — объяснил он.

Ранее Зеленский заявил, что бывший глава США Джо Байден не смог закончить конфликт на Украине, но выразил уверенность, что действующему президенту Дональду Трампу удастся это сделать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    Аналитик допустил выход США из процесса урегулирования по Украине

    В базу «Миротворца» внесли известного американского политолога

    Три российских аэропорта возобновили работу

    Врач развеяла миф о снижении умственных способностей при беременности

    Путешественник рассказал о практике «дружбы по жене» на Чукотке

    Мошенники начали обманывать россиян с получением кода от домофона

    В Германии выпустили серебряную монету с изображением Путина

    В российском регионе приостановили движение поездов после атаки беспилотников

    Мужчины рассказали о последствиях секса с искусственным интеллектом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости