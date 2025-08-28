Аршавин потребовал объяснений от руководителя департамента судейства РФС

Аршавин обратился к Мажичу по поводу назначаемых в РПЛ за игру рукой пенальти

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин потребовал объяснений от руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-игрок поинтересовался у функционера, нравятся ли ему назначаемые за игру рукой в РПЛ пенальти. «Половина пенальти за игру рукой — левейшие пенальти. В суть игры в футбол они вообще не ложатся», — заявил Аршавин.

По мнению Аршавина, применяемые арбитрами трактовки правил вредят футболу. «Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки», — добавил экс-футболист.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал главного тренера «Сочи» Роберто Морено на 300 тысяч рублей. Специалист подвергся санкциям за то, что назвал позорным судейство в матче его команды против «Краснодара» в пятом туре РПЛ.