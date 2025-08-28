Силовые структуры
11:58, 28 августа 2025Силовые структуры

Бастрыкин подключился к конфликту чиновника с банщиком из-за слов о свинье

СК возбудил дело после избиения пензенского чиновника трубой из-за бани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после избиения чиновника в Пензенской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Главу Каменского района Александра Помогайбо избили трубой после того, как он потребовал у местного жителя снести баню. По словам очевидцев, чиновник заявил, что владелец строения не следит за территорией, и назвал его свиньей, после чего получил не менее трех ударов трубой.

Родственники банщика обвинили Помогайбо в вымогательстве взятки. По их словам, чиновник требовал 500 тысяч рублей и постоянно приходил на объект с проверками, предъявляя претензии к установленному забору. Они утверждают, что конфликт начался с пощечины, которую Помогайбо влепил ребенку.

В 2024 году главу Каменского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление подчиненного. Кроме того, его разыскивают приставы из-за неоплаченного долга в 8,5 тысячи рублей.

    Все новости