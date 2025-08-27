Избитого трубой российского чиновника обвинили в пощечине ребенку и вымогательстве

Shot: Главу Каменского района Помогайбо избили трубой из-за пощечины ребенку

Главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо избили трубой из-за того, что он якобы дал пощечину ребенку. Об этом заявили родные мужчины, напавшего на чиновника, пишет Shot в Telegram.

Родственники хозяина бани, из-за которой и начался конфликт, также обвинили Помогайбо в вымогательстве взятки. По их словам, чиновник требовал 500 тысяч рублей и постоянно приходил на объект с проверками, предъявляя претензии к установленному забору.

Как утверждают собеседники издания, 27 августа Помогайбо вновь приехал к бане, где в этот момент находились дети, помогавшие ремонтировать забор. Одного из них чиновник якобы назвал поросенком и ударил. Тогда мальчик пожаловался отцу, который, как заверили его родственники, сначала пытался решить ситуацию словами, а потом взялся за трубу.

Об избиении главы Каменского района стало известно 27 августа. Изначально сообщалось, что чиновник назвал свиньей владельца бани, получив в ответ не менее трех ударов трубой. Также появилось фото с лежащим на земле пострадавшим, рубашка и лицо которого испачканы кровью.

Ранее в Курской области в собственном кабинете избили главу поселка Золотухино. Как выяснили следователи, нападавший нанес чиновнику серию ударов в голову.