Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:06, 27 августа 2025Россия

Избитого трубой российского чиновника обвинили в пощечине ребенку и вымогательстве

Shot: Главу Каменского района Помогайбо избили трубой из-за пощечины ребенку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Студия Каменского Телевидения / YouTube

Главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо избили трубой из-за того, что он якобы дал пощечину ребенку. Об этом заявили родные мужчины, напавшего на чиновника, пишет Shot в Telegram.

Родственники хозяина бани, из-за которой и начался конфликт, также обвинили Помогайбо в вымогательстве взятки. По их словам, чиновник требовал 500 тысяч рублей и постоянно приходил на объект с проверками, предъявляя претензии к установленному забору.

Как утверждают собеседники издания, 27 августа Помогайбо вновь приехал к бане, где в этот момент находились дети, помогавшие ремонтировать забор. Одного из них чиновник якобы назвал поросенком и ударил. Тогда мальчик пожаловался отцу, который, как заверили его родственники, сначала пытался решить ситуацию словами, а потом взялся за трубу.

Об избиении главы Каменского района стало известно 27 августа. Изначально сообщалось, что чиновник назвал свиньей владельца бани, получив в ответ не менее трех ударов трубой. Также появилось фото с лежащим на земле пострадавшим, рубашка и лицо которого испачканы кровью.

Ранее в Курской области в собственном кабинете избили главу поселка Золотухино. Как выяснили следователи, нападавший нанес чиновнику серию ударов в голову.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    В России ответили Алиеву словами «русофобия — опасная болезнь»

    Члена общественной палаты российского региона заподозрили в педофилии

    Избитого трубой российского чиновника обвинили в пощечине ребенку и вымогательстве

    Открыт действенный способ борьбы с лейкемией

    «Крылья Советов» победили «Динамо» в серии пенальти в Кубке России

    «Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

    Друг Дроздова прокомментировал сообщения о бросивших телеведущего дочерях

    Назван лучший город для молодежи

    В «Айдаре» назвали причины разрешения на выезд с Украины мужчинам до 22 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости