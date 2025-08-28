Силовые структуры
Бизнесмен отправился под домашний арест по делу о фортификациях в Белгородской области

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Суд на время расследования решил судьбу одного из фигурантов дела о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Руководитель находящейся на стадии ликвидации АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» Сергей Серебрянский отправился под домашний арест, сообщает ТАСС.

Как рассказал один из участников процесса, следствие вышло к суду с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 октября. Мещанский районный суд Москвы рассмотрел этот вопрос и удовлетворил ходатайство.

Серебрянского задержали по делу врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова. В феврале нынешнего года возбуждено уголовное дело о хищении денег, которые выделялись из федерального бюджета на строительство оборонительных сооружений, располагаемых на границе Белгородской области с Украиной.

Ранее сообщалось, что Базаров стал фигурантом четырех уголовных дел. Помимо него, внимание правоохранителей привлекли и другие должностные лица из правительства Белгородской области.

