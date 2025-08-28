Экономика
01:53, 28 августа 2025

Более тысячи автомобилей встали в очередь на Крымском мосту

Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В очереди на Крымский мост скопилось более тысячи машин. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

По состоянию на 1:00 мск четверга, 28 августа, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1069 машин. Время ожидания более трех часов. Со стороны Тамани очереди нет.

18 августа ФСБ сообщила о пресечении новой попытки организации теракта на Крымском мосту. Сотрудники ведомства нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом.

