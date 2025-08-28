Бывшая жена внука Пугачевой снялась полуобнаженной на фоне развода

Бывшая жена внука Пугачевой Краснова снялась в откровенном платье после развода

Блогерша Алена Краснова поделилась снимками в откровенном образе на фоне развода с музыкантом Никитой Пресняковым. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость снялась в кружевном платье черного цвета, полупрозрачная ткань которого обнажала ее тело. Вечерний наряд также украшал вырез на спине, демонстрировавший бюст девушки. При этом на лицо бывшая жена Преснякова нанесла нюдовый макияж, а волосы собрала в небрежный пучок.

О разводе с внуком Аллы Пугачевой Краснова объявила 19 августа. По словам супругов, их взгляды на жизнь и будущее стали сильно отличаться. Позже отец Никиты, певец Владимир Пресняков, рассказал, что решение о расставании пары назревало давно.