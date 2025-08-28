Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 28 августа 2025Мир

ЕС вызвал постпреда России

ЕС вызвал постпреда России при организации после ночных ударов ВС РФ по Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Европейский союз (ЕС) вызвал постоянного представителя России при объединении Карена Малаяна после ночных ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

«Я только что провела разговор с коллегами из Киева после того, как наше здание было повреждено в результате российского удара. (...) В ответ мы вызываем российского постпреда в Брюсселе», — написала она.

Ранее Каллас назвала массированный удар ВС России по целям в Киеве «насмешкой над усилиями по достижению мира». Она добавила, что считает необходимым начать переговоры об урегулировании украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    Швеция разработала доступный антидроновый боеприпас

    Пашинян раскритиковал признание Нетаньяху геноцида армян

    Выступление Элджея в Челябинске отменили после жалоб

    Россиянка провела оккультный обряд на могилах фрейлин царской семьи и попала на видео

    Политолог объяснил сообщения о серьезном изменении позиции США по Украине

    Глава Еврокомиссии заявила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве

    В России ответили на обвинения в эскалации конфликта на Украине

    Великобритания вызовет посла России

    Фон дер Ляйен пообещала новые антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости