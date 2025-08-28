ЕС вызвал постпреда России при организации после ночных ударов ВС РФ по Киеву

Европейский союз (ЕС) вызвал постоянного представителя России при объединении Карена Малаяна после ночных ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

«Я только что провела разговор с коллегами из Киева после того, как наше здание было повреждено в результате российского удара. (...) В ответ мы вызываем российского постпреда в Брюсселе», — написала она.

Ранее Каллас назвала массированный удар ВС России по целям в Киеве «насмешкой над усилиями по достижению мира». Она добавила, что считает необходимым начать переговоры об урегулировании украинского кризиса.