Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Локомотив»

Футболист сборной России Данил Пруцев перешел из «Спартака» в «Локомотив»

Центральный полузащитник сборной России по футболу Данил Пруцев перешел из «Спартака» в московский «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Клубы подписали соглашение до конца сезона без права выкупа трансфера. Пруцев будет выступать за «Локомотив» под 25-м номером. Спортсмен также продлил контракт со «Спартаком» до 2028 года. Его финансовые условия не уточняются.

«Желаем Данилу регулярно получать игровую практику в новой команде, чтобы вернуться в "Спартак" еще сильнее», — говорится в сообщении клуба.

25-летний Пруцев выступает за «Спартак» с 2022 года. Всего он провел за клуб 114 матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко перешел из «Ростова» в московский «Локомотив». Футболист подписал контракт с красно-зелеными на три года.