Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 28 августа 2025Мир

Глава Еврокомиссии посетит «прифронтовые» государства

Фон дер Ляйен посетит прифронтовые страны — Финляндию, Латвию, Эстонию и Польшу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит «прифронтовые государства» Европейского союза (ЕС) — Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию, Польшу, Румынию и Болгарию. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном на официальном сайте ЕК.

«Глава Еврокомиссии совершит визиты с 28 августа по 1 сентября в 7 прифронтовых государств», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что «прифронтовыми» странами в Евросоюзе считают все государства объединения, которые граничат с Россией и Белоруссией или находятся в непосредственной близости от них.

При этом фон дер Ляйен не посетит граничащие с Украиной Венгрию и Словакию, которые не считаются «прифронтовыми». Еврокомиссия подчеркнула, что задачей этой поездки будет укрепление европейского единства перед лицом России.

Ранее фон дер Ляйен заявила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве. Она также пообещала продолжить оказывать «максимальное давление на Россию» и анонсировала новый, 19-й пакет антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    Поджигатель дорогой иномарки выслушал приговор в российском городе

    Стало известно об ультиматуме Швеции и Финляндии НХЛ из-за России

    Раскрыт легкий способ смягчения последствий недосыпа

    Глава Еврокомиссии посетит «прифронтовые» государства

    Россиянка обвинила соседку в колдовстве и поплатилась

    Назван срок перехода Купянска под контроль России

    В российском регионе захотели запретить вывески на иностранных языках

    Мать пропавшего российского пловца вспомнила его последние слова перед заплывом в Босфоре

    Киркоров расплакался из-за потери домашнего любимца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости