Глава Еврокомиссии посетит «прифронтовые» государства

Фон дер Ляйен посетит прифронтовые страны — Финляндию, Латвию, Эстонию и Польшу

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит «прифронтовые государства» Европейского союза (ЕС) — Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию, Польшу, Румынию и Болгарию. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном на официальном сайте ЕК.

«Глава Еврокомиссии совершит визиты с 28 августа по 1 сентября в 7 прифронтовых государств», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что «прифронтовыми» странами в Евросоюзе считают все государства объединения, которые граничат с Россией и Белоруссией или находятся в непосредственной близости от них.

При этом фон дер Ляйен не посетит граничащие с Украиной Венгрию и Словакию, которые не считаются «прифронтовыми». Еврокомиссия подчеркнула, что задачей этой поездки будет укрепление европейского единства перед лицом России.

Ранее фон дер Ляйен заявила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве. Она также пообещала продолжить оказывать «максимальное давление на Россию» и анонсировала новый, 19-й пакет антироссийских санкций.