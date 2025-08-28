Мир
Глава МИД Германии высказался о последствиях расследования подрыва «Северных потоков»

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль допустил политические последствия расследования атак на газопроводы «Северный поток». Об этом он заявил в ходе встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, которую транслировал МИД ФРГ.

«В правовом государстве мы должны дождаться результатов этого расследования. Когда результат будет представлен, то тогда я смогу дать оценку и при необходимости сделать политические выводы», — сказал Вадефуль.

Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи, предположительно, установили личности всех диверсантов, подорвавших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

По данным издания, в Германии по делу о диверсиях на газопроводах выданы ордера на арест шести граждан Украины. В публикации отмечается, что некоторым подозреваемым удалось скрыться, один арестован в Италии, а еще один считается погибшим.

