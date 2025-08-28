Глава МИД Германии высказался о последствиях расследования подрыва «Северных потоков»

МИД ФРГ допустил политические последствия расследования атак на Северные потоки

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль допустил политические последствия расследования атак на газопроводы «Северный поток». Об этом он заявил в ходе встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, которую транслировал МИД ФРГ.

«В правовом государстве мы должны дождаться результатов этого расследования. Когда результат будет представлен, то тогда я смогу дать оценку и при необходимости сделать политические выводы», — сказал Вадефуль.

Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи, предположительно, установили личности всех диверсантов, подорвавших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

По данным издания, в Германии по делу о диверсиях на газопроводах выданы ордера на арест шести граждан Украины. В публикации отмечается, что некоторым подозреваемым удалось скрыться, один арестован в Италии, а еще один считается погибшим.