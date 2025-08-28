Zeit: Следователи Германии установили личности подорвавших «Северные потоки»

Немецкие следователи, предположительно, установили личности всех диверсантов, подорвавших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

Некоторым подозреваемым удалось скрыться, один арестован в Италии. Еще один считается погибшим.

Группа диверсантов состояла из семи украинцев

Расследование установило, что всего в подрыве газопроводов участвовали семь членов экипажа яхты «Андромеда»: четыре водолаза, специалист по взрывчатке, шкипер и координатор. В частности, помимо ранее арестованного в Италии координатора Сергея Кузнецова, в группу входили: инструкторы по дайвингу Владимир Ц. и 40-летняя Валерия Т., некий Евгений У. и капитан Юрий Т.

По данным газеты, выданы ордера на арест шести граждан Украины. Отмечается, что седьмой подозреваемый Всеволод К. погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. При этом Кузнецов стал только вторым подозреваемым по делу «Северных потоков», объявленным в розыск в Европе. В августе 2024 года Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ц., который скрылся в Польше после диверсии.

Ранее Spiegel заявлял о возможной причастности к взрыву бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла в Великобритании Валерия Залужного. При этом, как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский не был уведомлен о подготовке операции.

Подозреваемые в подрывах газопроводов связаны с украинскими силовиками

Как выяснили следователи, некоторые члены экипажа «Андромеды» в тот момент имели явные связи с украинскими спецслужбами или военными. Отмечается, что следователи нашли доказательства, свидетельствующие о том, что Сергей Кузнецов являлся сотрудником украинской службы внутренней разведки. Подозреваемые передвигались по территории Польши, используя настоящие украинские паспорта, хотя и под вымышленными именами. При этом, по словам следователей, достоверно не доказано, была ли атака действительно операцией украинских властей.

Есть признаки того, что некоторые из обвиняемых очень близки к украинскому государству и проявляют определенный патриотизм ARD телеканал

Есть также версия, что в диверсии участвовала наемная группа, которая работала по чьему-то поручению. «Например, Сергей К., арестованный в Италии на прошлой неделе, изобразил рукой жест "трезубец"», — указывают журналисты.

Ранее фигурант дела о подрыве «Северных потоков», украинец Сергей Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева. В ЖК имеются гостевая и подземная парковки, камеры видеонаблюдения, детский сад, а также спортивные и детские площадки, отмечает РИА Новости.