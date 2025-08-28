Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:49, 28 августа 2025Мир

Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

Zeit: Следователи Германии установили личности подорвавших «Северные потоки»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Немецкие следователи, предположительно, установили личности всех диверсантов, подорвавших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

Некоторым подозреваемым удалось скрыться, один арестован в Италии. Еще один считается погибшим.

Группа диверсантов состояла из семи украинцев

Расследование установило, что всего в подрыве газопроводов участвовали семь членов экипажа яхты «Андромеда»: четыре водолаза, специалист по взрывчатке, шкипер и координатор. В частности, помимо ранее арестованного в Италии координатора Сергея Кузнецова, в группу входили: инструкторы по дайвингу Владимир Ц. и 40-летняя Валерия Т., некий Евгений У. и капитан Юрий Т.

По данным газеты, выданы ордера на арест шести граждан Украины. Отмечается, что седьмой подозреваемый Всеволод К. погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. При этом Кузнецов стал только вторым подозреваемым по делу «Северных потоков», объявленным в розыск в Европе. В августе 2024 года Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ц., который скрылся в Польше после диверсии.

Материалы по теме:
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины. Почему следователи СБУ решили его арестовать?
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины.Почему следователи СБУ решили его арестовать?
14 ноября 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Ранее Spiegel заявлял о возможной причастности к взрыву бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла в Великобритании Валерия Залужного. При этом, как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский не был уведомлен о подготовке операции.

Подозреваемые в подрывах газопроводов связаны с украинскими силовиками

Как выяснили следователи, некоторые члены экипажа «Андромеды» в тот момент имели явные связи с украинскими спецслужбами или военными. Отмечается, что следователи нашли доказательства, свидетельствующие о том, что Сергей Кузнецов являлся сотрудником украинской службы внутренней разведки. Подозреваемые передвигались по территории Польши, используя настоящие украинские паспорта, хотя и под вымышленными именами. При этом, по словам следователей, достоверно не доказано, была ли атака действительно операцией украинских властей.

Есть признаки того, что некоторые из обвиняемых очень близки к украинскому государству и проявляют определенный патриотизм

ARDтелеканал

Есть также версия, что в диверсии участвовала наемная группа, которая работала по чьему-то поручению. «Например, Сергей К., арестованный в Италии на прошлой неделе, изобразил рукой жест "трезубец"», — указывают журналисты.

Ранее фигурант дела о подрыве «Северных потоков», украинец Сергей Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева. В ЖК имеются гостевая и подземная парковки, камеры видеонаблюдения, детский сад, а также спортивные и детские площадки, отмечает РИА Новости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    Москвичей предупредили о переменчивом сентябре

    Медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах

    Мужчины рассказали о последствиях секса с искусственным интеллектом

    Стало известно об обещании лидера Молдавии отправить наемников на Украину

    Протестующие напали на полицию в Сербии

    В России придумали неуязвимые к РЭБ дроны с технологией ИИ

    Процессор Intel разогнали до рекордной частоты

    Советник Трампа обвинил в конфликте на Украине лидера Индии

    Жители еще одного российского города сообщили об атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости