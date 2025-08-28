Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:41, 28 августа 2025Ценности

Гостья фестиваля подверглась издевкам из-за наряда

Гостья фестиваля Creamfields Келси Нейлли подверглась издевкам из-за наряда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kelsey Neilly

Гостья музыкального фестиваля Creamfields Келси Нейлли подверглась издевкам из-за наряда. Об этом сообщает The Sun.

22-летняя жительница Глазго отправилась на мероприятие в лиловом купальнике с бахромой на груди и над бедрами и глубоким декольте. Также она надела очки со стразами и линзами в форме звезд и прозрачные черные колготки.

При этом девушка отметила, что две другие посетительницы фестиваля начали издеваться над ней в очереди в туалет. «Они бросали на меня ужасные взгляды и говорили, что у меня неподходящее тело для данного наряда», — отметила Нейлли.

В свою очередь, в беседе с The Sun она обратилась к обидчицам, призвав их перестать осуждать чужую внешность и быть более снисходительными. «Никогда не знаешь, что переживает человек или в чем причина его неуверенности. Мы едем на фестивали, чтобы забыть о реальном мире и получить удовольствие от музыки. Давайте наслаждаться жизнью и не портить настроение другим!» — указала собеседница издания.

В июле сообщалось, что британская блогерша Каришма, более известная по никнейму @karishmua, пришла в офис и была уволена через час после начала рабочего дня из-за наряда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Мужчину-модель и его друга нашли бездыханными в бассейне сотрудники греческого отеля

    Россияне выбрали для отдыха с детьми перед школой несколько регионов страны

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Стали известны подробности подрыва оператора ВГТРК на мине в Курской области

    В США предрекли распад Евросоюза

    В России обвинили Зеленского в саботаже инициатив Трампа

    Акции «Мечела» подешевели после публикации отчетности

    Российский военный блогер показал на видео бой «на полном ходу» с ВСУ в Черном море

    Названы самые выгодные iPhone для покупки осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости