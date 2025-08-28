Забота о себе
Грызущих ногти людей предупредили о серьезных проблемах со здоровьем

Стоматолог Жуниор: Привычка грызть ногти чревата инфекциями по всему организму
Стоматолог Хосе Тодескан Жуниор заявил, что у людей, которые грызут ногти, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Его слова приводит издание Terra.

«Среди вредных последствий — износ зубов, поскольку привычка грызть ногти оказывает значительное давление на зубной ряд. Это может привести к появлению неровностей на поверхности и ослаблению эмали», — пояснил Жуниор.

Также, по его словам, эта привычка чревата смещением зубов и нарушением прикуса, из-за чего может потребоваться долгое лечение у ортодонта. Кроме того, врач предупредил, что привычка грызть ногти может спровоцировать проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, а также увеличить чувствительность зубов к горячему, холодному и кислотам. К тому же на ногтях скапливаются болезнетворные бактерии, которые при попадании в ротовую полость повышают риск развития инфекций по всему организму, заключил он.

Ранее стоматолог Инна Гришина рассказала о причинах потемнения зубов. По ее словам, это происходит из-за чрезмерного потребления кофе.

