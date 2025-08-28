Наука и техника
16:06, 28 августа 2025

Электромобили Tesla получат полезную функцию смартфона

Not a Tesla App: В автомобилях Tesla появится режим энергосбережения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

В будущие версии прошивки для электромобилей Tesla добавят режим энергосбережения. Об этом говорится в блоге Not a Tesla App.

Энтузиасты узнали об этом, изучив обновление бортового компьютера Tesla и обнаружив намекающие на подобный режим формулировки. Основная функция этого режима — снизить потребление энергии аккумулятора в электрокаре во время ожидания и на парковке. При его активации автомобиль будет отключать большую часть функций и энергопотребителей.

По словам специалистов, новая опция будет подобна режиму низкого потребления энергии в смартфоне. Так, при его активации электромобиль отключит защиту от перегрева салона, обесточит розетки и выключит медиасистему. Полезную функцию можно будет активировать перед длительной стоянкой автомобиля.

Также в описании функции говорится, что ее автоматическую активацию можно установить по достижении определенного уровня заряда батареи. Управлять новыми возможностями можно будет как из салона электрокара, так и через фирменное приложение Tesla. Пока неизвестно, можно ли будет включать функции энергосбережения во время поездки.

Энтузиасты Not a Tesla App заявили, что в настоящее время функцию тестируют сотрудники Tesla. Скорее всего, она появится в ближайшем обновлении 2025.32.

В конце августа ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) обнаружили неожиданную опасность зарядных станций электромобилей. Оказалось, что при работе станции воздух рядом с ней оказывается насыщенным вредными мелкими частицами.

    Все новости