Лукашенко похвалил крестьян

Лукашенко: Крестьяне на посевной в целом работали неплохо

Белорусские крестьяне справились с посевной кампанией и хорошо работали во многих регионах республики. Работников сельского хозяйства похвалил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Вообще в этом году крестьяне работают хорошо по сравнению с теми годами. Понятно, есть и хорошие, и плохие, но в целом посмотреть — работают неплохо», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отдельно отметил, что работникам удалось завершить посевы до начала сентября.

Ранее Лукашенко заявил, что привезет на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае несколько мешков своей картошки. По словам белорусского лидера, он намерен подарить их главам других государств.