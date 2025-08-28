Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:0
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Сегодня
19:30 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
0:1
2-й сет
live
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
2:4
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Карабах
2:3
Завершен
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
0:2
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
1:3
Завершен
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
1:1
Завершен
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
01:49, 28 августа 2025Спорт

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл клубу четвертого дивизиона

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл клубу из четвертого дивизиона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл клубу из четвертого английского дивизиона — команда уступила «Гримсби Таун» в матче второго раунда Кубка английской лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Гримсби» вел в счете 2:0, однако до конца основного времени гости смогли отыграться благодаря голам Брайана Мбемо и Харри Магуайра. В серии пенальти хозяева победили со счетом 12:11. Решающий промах совершил Мбемо, купленный «МЮ» у «Брентфорда» летом за 75 миллионов евро.

«МЮ» уступил клубу, чей состав дешевле почти в 250 раз (887,2 миллиона евро против 3,6 миллиона). «Юнайтед» не одержал ни одной победы в трех официальных матчах, потерпев два поражения в трех играх.

Ранее «Манчестер Юнайтед» вошел в тройку клубов с самой большой прибылью от рекламы на футболках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

    Вице-президент США неожиданно высказался о перепалке с Зеленским

    В Новосибирске разработали дрон для создания защищенной связи

    Находящаяся в поиске спутника жизни 65-летняя женщина назвала недостатки ровесников

    Учительнице смягчили наказание за секс с 15-летним мальчиком

    Более тысячи автомобилей встали в очередь на Крымском мосту

    Иран пригрозил ответом в случае введения санкций тремя странами

    Германия проложила железную дорогу для переброски войск к границе Украины

    Армения отреагировала на заявление об аренде маршрута Трампа на 99 лет

    ВСУ стали бросать на позициях иностранных наемников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости