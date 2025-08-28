Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова оценила информацию о желании сына скрыться

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова назвала бредом слова о его побеге

Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, оценила информацию о том, что ее сын на самом деле хотел скрыться. Об этом она рассказала в интервью «KP.RU».

Свечникова отметила, что у ее сына не было причин для побега. Напротив, он собирался расширять свой бизнес и много работал. «Это бред. Когда он уезжал, у нас были грандиозные планы. (...) То, что он мог специально исчезнуть, это не про него», — отметила женщина.

Ранее она вспомнила последние слова Свечникова, которые он сказал ей перед заплывом. «Я справлюсь, все будет хорошо», — таким был текст сообщения, которое Николай отправил матери.

Россиянин пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Он стал единственным почти из 3000 участников, кто не добрался до финиша.