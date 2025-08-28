Россия
Минздрав прокомментировал смерть российского подростка после осмотра трех врачей

Минздрав Дагестана начал проверку смерти подростка после осмотра трех врачей
Минздрав Республики Дагестан начал служебную проверку из-за смерти 15-летнего мальчика из Дербентского района. Комментарий ведомства опубликован в Telegram.

Как следует из сообщения, подростка в течение нескольких дней осматривали не менее трех врачей-травматологов, каждый из которых давал рекомендации по лечению. При этом переломы, температура или воспаление не фиксировались. «Причину получения травмы подросток каждый раз называл разную — от падения до "защемления в руле автомобиля", — подчеркнули в Минздраве. — На прием приходили каждый раз первично, сопровождали разные взрослые».

В ведомстве также заявили, что информация о якобы не проведенном рентгенологическом исследовании не подтвердилась. По данным властей, рентгеновские снимки делались неоднократно. Точная причина смерти подростка пока неизвестна, ее определит вскрытие.

О смерти 15-летнего мальчика в Дагестане стало известно 27 августа. Как выяснили журналисты, подросток жаловался на сильную боль в руке. Врачи скорой помощи предполагали перелом, однако в травмпункте якобы не работал аппарат рентгена, из-за чего пациента перевезли в Центральную районную больницу. Там, со слов близких, мальчику диагностировали сильный ушиб. 25 августа школьника отвезли на обследование в Ставрополь, где врачи заметили сильное нагноение и предположили, что это результат укуса насекомого. Однако у подростка за прошедшее время развился сепсис, спасти его не удалось.

Теперь родители винят в смерти сына медиков, которых требуют привлечь к ответственности.

