Россия
16:34, 28 августа 2025Россия

Молодые люди забрались на шпиль высотки в центре Москвы и поплатились

Двое молодых людей забрались на шпиль высотки на Кудринской площади в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Двое молодых людей забрались на шпиль сталинской высотки на Кудринской площади в Москве. На одного нарушителя составили административный протокол, второго участника событий забрали в больницу. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичной пресс-службе ГУ МВД России.

В ведомстве пояснили, что 23-летний житель Курска и 18-летний юноша из Белгорода пробрались в здание. Они прошлись по помещениям и порылись в бумагах на чужом столе.

Открыв одну из дверей, друзья вышли к шпилю сталинской высотки. Спустя некоторое время к объекту культурного наследия прибыли полицейские.

23-летний искатель приключений вел себя неадекватно, его передали бригаде медиков. На его младшего товарища составили протокол по части 1 стать 20.17 («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта») КоАП РФ. Документ направили в суд.

Ранее сообщалось, что из окна 36-го этажа высотки на Ленинградском шоссе на севере Москвы выпала женщина. Спасти 28-летнюю горожанку не удалось.

