Мужчина и женщина подрались в проходе самолета в США и попали на видео

TMZ: Пассажиры American Airlines подрались в проходе самолета в аэропорту Майами
Алина Черненко

Пассажиры авиакомпании American Airlines подрались в проходе во время выхода из самолета и попали на видео. Его опубликовал портал TMZ.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 25 августа, в аэропорту Майами, США. На размещенных в сети кадрах мужчина хватает женщину за шею, а попутчик пытается их разнять. На видео слышно, как бортпроводник просит героев ролика освободить проход, чтобы пассажиры из хвостовой части салона смогли покинуть воздушное судно и успеть на стыковочные рейсы.

Представитель перевозчика заявил, что в воздушной гавани борт встретили полицейские. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.

Ранее пассажир авиакомпании Jet2 обматерил попутчиков, сорвал рейс и был выведен из самолета под аплодисменты. Буйный мужчина попал на видео.

