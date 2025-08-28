Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 28 августа 2025Забота о себе

Мужчинам указали на семь признаков низкого уровня тестостерона

Врач Барселос: Низкий уровень тестостерона у мужчин проявляется утомляемостью
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Freepik

Эндокринолог Игорь Барселос заявил, что с возрастом у мужчин снижается выработка тестостерона. В беседе с изданием Terra он указал на семь признаков низкого уровня этого гормона в крови.

Как отметил Барселос, дефицит тестостерона может быть вызван не только старением, но и ожирением, малоподвижным образом жизни, приемом некоторых медикаментов и различными хроническими заболеваниями.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Низкий уровень этого гормона, по его словам, проявляется потерей либидо и повышенной утомляемостью. Также при дефиците тестостерона может возникать снижение силовых показателей, раздражительность, эректильная дисфункция, ухудшение памяти и появление жира в области живота.

Согласно статистике, низкий уровень тестостерона наблюдается примерно у 25 процентов мужчин, добавил врач.

Ранее эндокринолог Таис Мусси рассказала о неочевидных факторах, тормозящих похудение. По ее словам, вес может стоять на месте из-за анемии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    «Это выглядит пугающим». Цензура, культ личности и тотальный контроль: как живут в самой закрытой стране мира?

    Мужчинам указали на семь признаков низкого уровня тестостерона

    Предсказан пик добычи нефти в Северной Америке

    Стало известно о недовольстве Трампа Зеленским

    США посчитали Россию и Украину неготовыми завершить конфликт

    Цены на один вид жилья в России резко пошли вниз

    Белый дом заявил о готовности Трампа задействовать военную мощь США в одной стране

    ВС России получили комплекс «Глаз/Гроза» для поражения целей

    В российском регионе тренер по плаванию получил большой срок за домогательства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости