18:03, 28 августа 2025

Мужчину-модель и его друга нашли бездыханными в бассейне сотрудники греческого отеля

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Мужчину-модель и его друга нашли бездыханными в бассейне сотрудники греческого отеля. Об этом пишет газета The Sun.

Уточняется, что 25-летний мужчина по имени Яго Луис де Кампос и Сильва из Бразилии отправился на Миконос с 23-летним другом Райаном Сильвейром для празднования дня рождения. Бразильцев без признаков жизни в бассейне номера обнаружили сотрудники отеля.

Сильва не выжил, а Сильвейра вытащили из бассейна и ввели в кому в больнице, после чего он пришел в себя. Его семья рассказала, что он начинает говорить, но не помнит, что с ним произошло. Сестра Сильвейры созванивалась с молодыми людьми незадолго до инцидента. Они сообщили ей, что собираются на вечеринку после плавания.

Греческие власти проведут вскрытие, чтобы установить причину смерти Сильвы. Местная полиция сообщила, что нашла в номере четыре упаковки с содержимым в виде белого порошка.

Ранее двух подростков нашли без признаков жизни после ужина в отеле турецкого города. Отца несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии шока.

