На оставленных ВСУ позициях обнаружили американское оружие

РИА Новости: ВСУ оставили на позициях американское стрелковое оружие
Штурмовая группа десантников группировки войск «Днепр» нашла на оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) позициях большое количество стрелкового оружия и средств тактической медицины США. Об этом журналистам РИА Новости сказал десантник с позывным Зема.

Как рассказал военнослужащий, он вместе с боевыми товарищами шел на уничтожение вражеского опорного пункта. Завязался бой, в результате которого точки противника были подавлены, а опорный пункт был взят под контроль.

После того как российские военнослужащие закрепились на территории, они нашли на позициях оружие НАТО, в частности автоматы и боеприпасы, отметил Зема. Среди них оказалась и винтовка М-16 производства США.

Ранее сообщалось, что ВСУ почти полностью утратили контроль над Юнаковкой. По данным силовых структур, при этом признавать этот факт в Киеве не хотят. Сейчас под контролем украинских военных остается небольшой участок на юго-западной окраине населенного пункта.

