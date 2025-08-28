Наука и техника
06:30, 28 августа 2025Наука и техника

Обнаружен простой способ снизить вред алкоголя для печени

JH: Здоровое питание и спорт снижают риск смерти от алкогольных болезней печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PanuShot / Shutterstock / Fotodom  

Качество питания и регулярные физические нагрузки способны значительно снизить риск смерти от заболеваний печени, связанных с употреблением алкоголя. Об этом сообщают ученые из Медицинской школы Университета Индианы, чья работа опубликована в Journal of Hepatology.

В исследовании проанализировали данные более 60 тысяч взрослых американцев и сопоставили их привычки — уровень физической активности, рацион и потребление алкоголя — с Национальным индексом смертности. Результаты показали: любая доза алкоголя повышает риск заболеваний печени, однако здоровое питание и спорт заметно снижали смертность даже среди тех, кто злоупотребляет спиртным или склонен к запойному употреблению.

У наиболее активных участников риск смерти от болезней печени снижался на 36 процентов, а у тех, кто придерживался здоровой диеты — почти на 80 процентов. Женщины, хоть и имели более высокий риск алкогольных поражений печени, получали особенно выраженную защиту от правильного питания и физических нагрузок.

Ученые отмечают, что сочетание овощей, фруктов, злаков, морепродуктов и растительных белков в рационе, а также регулярная аэробная активность могут стать простым и доступным способом снизить опасность для печени даже при высоком уровне потребления алкоголя. Это открывает путь к новым стратегиям профилактики и общественного здравоохранения.

В начале августа ученые предупреждали, что алкоголь сам по себе серьёзно вредит печени, вызывая жировую дистрофию, цирроз и повышая риск рака.

