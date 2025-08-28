Врач заявил об опасности арбуза для некоторых россиян

Врач-диетолог Кривченков заявил об опасности арбуза при мочекаменной болезни

Врач-диетолог Олег Кривченков заявил о вреде арбуза для людей с некоторыми болезнями. О том, кому не следует его употреблять, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Кривченков предупредил, что арбуз опасен при мочекаменной болезни. «Мочегонный эффект арбуза может спровоцировать то, что камень пойдет в мочеточник и вызовет почечную колику», — объяснил он.

Также, по словам специалиста, от употребления этого продукта нужно отказаться тем, кто столкнулся с диареей или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как он может привести к обострению состояния. Избегать арбуза следует и людям с болезнями сердца и почек, при которых из организма не выводится вода, добавил диетолог.

В список тех, кому противопоказан арбуз, врач включил и людей с сахарным диабетом. Он уточнил, что в этом продукте содержится большое количество сахара. Кроме того, Кривченков призвал воздержаться от употребления арбуза и россиян с хроническими запорами, поскольку он только усугубит проблемы со стулом.

