Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:13, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Врач заявил об опасности арбуза для некоторых россиян

Врач-диетолог Кривченков заявил об опасности арбуза при мочекаменной болезни
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Judah Wester / Unsplash

Врач-диетолог Олег Кривченков заявил о вреде арбуза для людей с некоторыми болезнями. О том, кому не следует его употреблять, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Кривченков предупредил, что арбуз опасен при мочекаменной болезни. «Мочегонный эффект арбуза может спровоцировать то, что камень пойдет в мочеточник и вызовет почечную колику», — объяснил он.

Также, по словам специалиста, от употребления этого продукта нужно отказаться тем, кто столкнулся с диареей или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как он может привести к обострению состояния. Избегать арбуза следует и людям с болезнями сердца и почек, при которых из организма не выводится вода, добавил диетолог.

В список тех, кому противопоказан арбуз, врач включил и людей с сахарным диабетом. Он уточнил, что в этом продукте содержится большое количество сахара. Кроме того, Кривченков призвал воздержаться от употребления арбуза и россиян с хроническими запорами, поскольку он только усугубит проблемы со стулом.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном» раскрыла летний продукт, который защищает от болезней мозга и нервной системы. По ее словам, эта популярная ягода также положительно влияет на работу кишечника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Заступившегося за девушку в Москве участника СВО ударили ножом в горло

    Вернувшимся из тропических стран людям назвали требующие обращения к врачу симптомы

    Российскому флоту предрекли распространение нового типа вооружения

    В Госдуме объяснили обращение Зеленского к дружественным России странам

    Шериф надел золотую цепь наркодилера на пресс-конференцию

    Фон дер Ляйен захотела превратить Украину в «стального дикобраза»

    Стала известна позиция Индии по вопросу дальнейших закупок нефти из России

    Студентка захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания

    Россиянин отмыл в уличной луже нож от крови младшего брата и бабушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости