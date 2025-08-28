Наука и техника
04:30, 28 августа 2025Наука и техника

Процессор Intel разогнали до рекордной частоты

Процессор Intel Core i9−14900KF разогнали до рекордной частоты 9130,33 мегагерц
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

Чип Intel Core i9−14900KF получил статус самого мощного процессора в мире. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты выяснили, что китайский энтузиаст под ником wytiwx разогнал процессор до частоты 9130,33 мегагерц. Для достижения рекорда специалист использовал для охлаждения жидкий гелий. По словам авторов медиа, это наивысший показатель среди оверклокеров — энтузиастов, которые различными способами повышают тактовую частоту компонентов компьютера ради максимальной производительности.

В материале говорится, что обычно оверклокеры используют для своих экспериментов процессоры Intel, которые хорошо поддаются разгону. Однако в 2014 году финский специалист под ником The Stilt разогнал AMD FX-8370 до рекордной частоты 8722 мегагерц. Его показатель считался наилучшим 9 лет, пока в 2023 году процессор Intel Core i9-13900K не удалось разогнать до высочайшего показателя, превысив рекорд The Shit всего на 3 мегагерц.

Журналисты выяснили, что для разгона процессора wytiwx использовал компьютер с материнской платой Asus ROG Maximus Z790 Apexо, 32 гигабайтами оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5, видеокартой GeForce RTX 3050 и блоком питания Corsair HX1200i.

В начале лета из отчета Steam стало известно, что 58 процентов геймеров выбрали Windows 11 вместо остальных операционных систем. Также чаще всего игроки использовали компьютер с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060 и 16 гигабайтами оперативной памяти.

